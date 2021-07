PPA: sisserändajate voog võib Eestit tabada reisipiirangute kadudes

Leedu piirivalve teatel on seal tänavu tabatud üle 1200 sisserändaja. Peamiselt on tegu Afganistanist, Kamerunist, Iraagist ja Süüriast pärit inimestega, paljud neist on dokumentideta. 10-liikmeline ESTPOL5 abimeeskond asub Eestist Leedu poole teele sel kolmapäeval, esialgu kuuks ajaks.