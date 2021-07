«Kohe oleks vaja juurde üle 50 turvatöötaja, aga nende leidmine on väga raske,» tunnistas turvateenuseid pakkuva Forus Grupi tegevjuht Raul Parusk. «Inimesed ei taha täiskohaga tööle tulla, eriti suvel. Paljud kasutavad töötukassa toetusi ja teevad tööampse. See pole ainult meie mure, hädas on kogu teenindussektor.»