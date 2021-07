Kiiret lahendust pole: koolihoonete õhuvahetuse mure eeldab nutikat plaani

Sellest nähtub, et teatud hulk raha on selleks otstarbeks justkui olemas. Kooli- ja omavalitsusjuhid nendivad samas, et summad on kasinad ja suuri imesid sellega kiirkorras korda saata pole võimalik. Nii suunati ressurss mujale.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla tõdes, et nõuetele vastava ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine on suur väljaminek. Tema sõnul ei koosne ettevõtmine pelgalt ventilatsioonisüsteemi rajamisest, vaid läheb vaja ka projekti. See on aga oluline lisakulu, mida vallaeelarvesse ei ole kavandatud. «Ma loodan, et tuleb mingi täiendav riigipoolne meede ja teema ei ole veel sahtlisse pakitud,» ütles Kesküla.