Kakumäe kõrvaltänava laiendus hävitab poolteistsada suurt puud

«Praegune tee on kolme meetri laiune varjuline põlispuudega ääristatud «külatee», rajatav tee tuleks umbes kolm korda laiem ja selle tarbeks võetaks maha hulgaliselt vanu väärikaid põlispuid. Arusaamatu on, miks on vaja kõrvaline tee selliseks lennukite maandumisrajaks muuta, seda enam, et ruumi selleks tegelikult ei ole ning tee ei ole suures kasutuses, seal sõidab tunni jooksul vaid ehk mõni auto,» ütles Kakumäel elav Mart Tamm.