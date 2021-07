Eesti peab valmistuma rändesurveks

Rändesurve Eestile on aga väike, kinnitati Postimehele nii PPAst kui ka siseministeeriumist.

«Eesti riigi piiril pole hetkel rändepilt oluliselt muutunud, kuid lühinägelik oleks Leedus toimuvat ignoreerida. Oluline on mõista, et rändesurve ja rändeteekondade muutumine sõltub väga palju teistest riikidest. Praegu on Leetu saabuvate migrantide peamine eesmärk jõuda Poola kaudu Saksamaale, mistõttu ei kasutata Eestit transiitmaana,» märkis PPA peadirektori asetäitja piirvalve alal Egert Belitšev.