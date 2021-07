USA ökoloogiadoktor laseb Kadri Simsoni keskkonnapoliitika põhja

Elurikkus kui kasvav probleem

ELi metsad on kriisis, aga mitte ainult Boothi arvates. Need metsad seovad 15% võrra vähem CO2 kui 20 aastat tagasi. Kui praegune majandamistava jätkub, väheneb 2050. aastaks ELi metsade CO2 sidumisvõime poole võrra. Ökosüsteemide toimimine ja elurikkus kukuvad praeguste raiemahtude juures kokku. Poliitikud on aru saanud, et midagi peab tegema. Näiteks on ka ELi kliimapealik, Euroopa Komisjoni asepresident, Frans Timmermans kinnitanud, et 75% meie metsadest on halvas seisus. Timmermans – kes on muide Maarjamaa Risti kavaler – on möönnud ka seda, et me seisame silmitsi ülisuure elurikkuse väljakutsega, ja et ökotsiid ähvardab metsade ellujäämisvõimet.

Probleem on selles, et ELi kaks kliimaeesmärki – taastuvenergia osakaalu tõstmine ja kasvuhoonegaaside vähendamine – ei toeta teineteist vastastikku. Õigupoolest sõltub EL juba praegu tugevalt biomassi põletamisest, mis on Exceli tabelites miskipärast taastuvenergia rea peale sattunud. Sellal kui kogu bioenergia moodustab umbes 60% ELi taastuvenergiast, on metsa biomassi osakaal umbes 20%. Täpsustuseks: primaarne metsa biomass hangitakse otse metsast, vastandina sekundaarsele puidu biomassile, mis sisaldab saekaatrite jääke ja tarbijate tekitatud puidujäätmeid. Sellisel biomassisõltuvusel on lubatud kasvada, olgugi et ka Euroopa Komisjoni teadlaste kinnitusel emiteerib puidu põletamine rohkem CO2 kui kivisöe põletamine. Lisaks kõigele kasvavad puud tagasi liiga aeglaselt, et neid emissioone õigeaegselt korvata.

Väiksem raiemaht ei päästa päeva

Euroopa Komisjoni 2016. aasta mõjuhinnang bioenergia jätkusuutlikkuse kohta tunnistab ilmselget probleemi: «Võrreldes põllukultuuridega, mis kasvavad tagasi lühikese aja jooksul, on metsa biomass osa oluliselt pikemast süsinikutsüklist. Metsal kulub tavaliselt aastakümnetest sajandini, et saavutada küpsus.»

Komisjoni mõjuhinnang välistas süsinikuneutraalsuse ja jätkusuutlikkuse samaväärsuse täielikult: «Mõned metsamajandamispraktikad võivad küll tõsta süsinikusidumise võimet, aga üksnes metsa juurdekasvust väiksem raiemaht pole ikkagi piisav kliimamuutuste leevendamiseks.»

Mõjuhinnangust lähtuvalt peab igasuguse jätkusuutlikkuspoliitika eesmärk olema see, et bioenergia kasutamisega kaasneks oluline panus kliimamuutuste leevendamisse – seejuures tuleb arvesse võtta ka puudest endast pärinevat süsinikukogust. Kui aga metsi ülemäära raiuda, väheneb nende süsinikusidumise võime.

Puidujääkide koht on metsas

Ka hiljutine Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC - Joint Research Council) raport biomassi kohta sedastas, et isegi ainult metsandusjäägid – näiteks saepalkide lõikamisest üle jäävad ladvad ja oksad – annavad põletamisel 10–20 aasta vaates rohkem emissioone kui fossiilkütused. Ka puude langetamisel tekkivate jääkide metsast välja viimine ohustab ökosüsteemi toimimist ning elurikkust.

Teisisõnu, mida rohkem põletatakse metsa biomassi taastuvate energiaallikate sildi all, seda enam õõnestab see ELi võimekust täita kasvuhoonegaaside vähendamise ja elurikkuse taastamise eesmärke.

Mary S. Booth heidab Euroopa Komisjonile ette, et see ei ole kunagi analüüsinud puidu energiatootmise eesmärgil põletamise mõju, kuhu oleks sisse arvestatud puidu põletamisel tekkivad emissioonid. Hinnang peaks ka sisaldama seda, kui kaua kulub metsadel kasvamiseks aega, et neid emissioone korvata.