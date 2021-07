TalTechi esitati üle 5600 sisseastumisavalduse

Hoolimata noorte huvi langusest loodus- ja täppisteaduste vastu on Volli kinnitusel soov tehnikaülikoolis õppida on väga suur. «Kindlasti tuleb see meie erialade kvaliteedist ning lähtumine tööjõuturu vajadustest – tehnikaülikool jälgib väga teraselt, et lõpetajatel oleks otsene väljund tööturu sektoritesse, kus nõudlus on suur ja palgatase kõrge,» selgitas Volli. Seetõttu on viimastel aastatel suletud mõned õppekavad.