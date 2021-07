Siim Kallas: Soome pole riskioludes teinud Eestit toetavaid otsuseid

«Soome rahvas on Eesti rahvale olnud hindamatult kasulik ja avanud meile Lääne. Me peame soome rahvale olema väga-väga tänulikud. Aga Soome valitsus ei ole mitte kunagi teinud riskantsetes olukordades meid toetavaid otsuseid,» ütles praegu riigikokku kuuluv Kallas.

Samuti meenutas Kallas, et Soome ei toetanud Eesti rahareformi 1992. aastal. «Nad aitasid meid inimlikult ja aitasid meid harida. Aga poliitilise otsusega jäeti meid ikka omapead. See on nagu paradoks,» lausus ta.