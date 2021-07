Urmas Reinsalu: Liigutav üksmeel Valgevenesse suursaadiku määramisel keset suveleitsakut on minu jaoks tähelepanuväärne

President Kersti Kaljulaid allkirjastas eile, 6. juulil, otsuse, millega nimetas ametisse uue Eesti suursaadiku Valgevenes. Senise suursaadiku Merike Kokajevi lähetus pidi lõppema 31. juulil. Kuidas teie seda sammu kommenteerite?

Lugesin vastavat uudist meediast ja suhtun sellesse sammu täiesti eitavalt. Leian, et ajastus, mis on rahvusvahelistes suhetes määrava kaaluga, on totaalselt vale. Teiseks on see samm ka Eesti riigiõiguslikust positsioonist moraalselt väär. Eelmise valitsuse ajal sõnastasin ise valitsuse otsuse eelnõu, mis deklareeris selgelt, et me ei tunnusta Lukašenka režiimi poolt võltsitud valimistulemusi. Eesti riik sedastas valitsuse positsiooni läbi, kes viib riigi sise- ja välispoliitikat ellu, et Lukašenka on oma mandaadi kaotanud.

Eesti riigi poolsest Lukašenka mittetunnustamise poliitikast on taganetud. Pean seda väga kahetsusväärseks just selles kontekstis, kus Leedu on sattunud Valgevene poolt erakorralise surve alla.

Kui see järeldus on ka uuele valitsusele maksev, tuleneb sellest iseenesest, et me ei saa saata suursaadikut isiku juurde, keda me ei loe enam mandaati omavaks presidendiks. Kõik! See on ühemõtteliselt selle positsiooniga vastuolus. Kuna seda siiski tehti, ma tõlgendan seda nii, et Eesti riigi poolsest Lukašenka mittetunnustamise poliitikast on taganetud. Pean seda väga kahetsusväärseks just selles kontekstis, kus Leedu on sattunud Valgevene poolt erakorralise surve alla. Ja Leedu välisminister teatas just sel nädalal, et Vilniuses alustab de facto missioonina tegevust Valgevene demokraatlik esindus. Käimas on hüübriidrünnak Leedu vastu, milleks kasutatakse pagulasi, ja samal ajal teeme meie sellise kingituse Lukašenkale. Sellega lõhume ka Balti riikide ja Eesti vahelist ühtust – olukorras, kus ka Läti saadik on Valgevenest välja saadetud, mis toimus maikuus.

Vene riigipea Vladimir Putin 29. mail Sotšis rääkimas Aljaksandr Lukašenkaga. FOTO: Sergei Ilyin/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com

Kas me peaksime siis pärast käesoleva suursaadiku volituste lõppu ilma igasuguse diplomaatilise esindatuseta Valgevenes olema?

Muidugi mingi vahetu diplomaatiline esindus on vajalik, aga kui meie suursaadiku volitused raugevad, oleks selleks täiesti piisanud ajutisest asjurist, kes oleks saanud kohustusi täita ilma epateerides Lukašenkale oma volikirju üleandmata. Võibolla on ka mõnel teisel Läänemaailma riigil erinev positsioon – Balti riikide poolne mittetunnustamispoliitika on olnud üks kõige tugevamaid -, aga meie asumegi rindejoonel ja me peame olema ka Lääne südametunnistuse kehastajaks ses küsimuses.

Sestap on väga kahetsusväärne, et tõmbasime nii tundlikus väärtuspoliitilises liinis mõneti vaiba alt ära leedukatelt, kes meie toetust väga vajavad. Pigem peaksid meie president ja peaminister sel nädalal Vilniusesse minema ja Leedule oma toetust ning solidaarsust avaldama. Mainitud samm pole ühemõtteliselt toetusavaldus ka Valgevene demokraatiale, kes ei tunnusta ja tunnista Lukašenka legitiimsust, nagu on teinud – vähemalt siiani – ka Eesti vabariigi valitsus.

Valgevene opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja alustab oma Eesti-visiiti esmaspäeva hommikul Kadriorus FOTO: Sander Ilvest

Juba praegu bestselleriks muutunud raamatus “Välisminister” te räägite, kuidas president Kersti Kaljulaid käis Putiniga kohtumas ilma mandaadita…