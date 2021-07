Liimets: toetame jätkuvalt reforme Ukrainas

«Riigi reformimine samal ajal, kui tuleb võidelda selle suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse eest, on erakordne väljakutse,» sõnas Liimets. «Arvestades ka COVID-19 pandeemiat, mis suurendas veelgi poliitilist ja majanduslikku koormust, on Ukraina teinud oma reformikavaga edasi liikumisel muljetavaldavaid edusamme,» ütles ta oma kõnes.

Leedu välisminister Landsbergisega arutas Liimets rändesurvet Leedu-Valgevene piiril. «Näeme, et Valgevene režiim on asunud oma hiljutisi ähvardusi teoks tegema ja kasutab rännet poliitilise mõjutusvahendina Euroopa Liidu liikmesriigi vastu. Kinnitasin Leedu kolleegile, et oleme nende jaoks olemas ning valmis teemat arutama kindlasti ka uue nädala alguses toimuval Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel,» ütles Liimets.