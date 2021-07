Neljapäeval alustab Estonia vraki poole teed multifunktsionaalne jäämurdja EVA-316, mis on varustatud üpriski moodsa tehnoloogiaga. Kuigi vraki eeluuringutel on lõpuks jõutud ideest teostuseni, on osa seadmetest veel tollis ja osa tehnikutest veel piiri taga kinni.