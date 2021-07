Teisalt vaadatakse ka Ratase poole ning meenutatakse vana okast hinges. «See, et Jüri Ratasele ei ole toetust, on tekitanud pettumust ja kibestumust ja see takistab koalitsioonil konsensuslikke otsuseid tegemast,» sõnas Isamaa juht Helir-Valdor Seeder, ja meenutas, kuidas tänavu jaanuaris Reformierakonna ja Keskerakonna võimuliidu loomisel räägiti Ratasest kui võimalikust presidendikandidaadist, kuid paraku ei olnud koalitsiooni sees piisavalt toetust selleks, et Ratasest saanuks võimuliidu ühiskandidaat.