Haapsalu linnapea: pärnad ja vahtrad ei sobi linnaruumi

Haapsalu läbiva Posti tänava äärest langetatakse keset suve 115 puud. «Inimesed nutsid tee ääres, sellist pilti pole ma veel näinud Haapsalus ja vaevalt et ka näen,» kirjeldas Lääne Elu kommentaariumis üks linlane. «Õõvastav oli kuulata puude raginat, kui kukkusid teele.»

Kuurortlinna meer Urmas Sukles (pildil) ütleb Postimehele, et puude mahavõtmise põhjuseks on peatänava «totaalne remont». Tänavaaluseid trasse vahetades eksisteerivat linnapea sõnul suur risk, et puude juured saavad kahjustada. Seega peeti paremaks vahtrad ja pärnad ligi kilomeetri pikkuselt lõigult langetada.