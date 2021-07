Saaremaa kaks ränka põlengut põhjustas hooletu suitsetamine

Päästjad märgivad, et üldjuhul ei puhke tulekahju lihtsalt tuhatoosi kustutatud konist, vaid on seotud muude teguritega. Üks levinumaid suitsetamisest alguse saavaid tulekahjusid algab suitsetades magama jäädes, mistõttu ei tohiks mingil juhul voodis ega diivanil või tugitoolis suitsetada.

Mõlemad õnnetustes osalenud mehed elasid üksi, seetõttu kutsuvad päästjad üles märkama oma naabreid ja eakaid lähedasi ning püüda anda endast kõik, et üksi elava eaka või puudega inimese kodus oleks töökorras suitsuandur, ning veenduda, et elamine vastaks tuleohutusnõuetele.

Tänavu on Eestis tules hukkunud juba 24 inimest, neist viis on surma saanud hooletu suitsetamise tõttu tekkinud tulekahjudes. Elupäästev suitsuandur on eluruumides kohustuslik 2009. aastast.