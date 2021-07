Harju maakohus saab tsiviilasjades abiks teiste maakohtute kohtunikud

Kohtute seaduse kohaselt võivad ringkonnakohtute esimehed maa- või halduskohtu esimehe taotlusel oma ühise otsusega suunata kohtuasju lahendamiseks teise sama astme kohtusse, kui see on vajalik õigusemõistmise korrakohaseks toimimiseks.

Ringkonnakohtute esimeeste Tiina Pappeli ja Villem Lapimaa hinnangul on Harju maakohtus pikaajaliselt tulnud lahendamiseks kohtuniku kohta rohkem tsiviilasju, kui on võimalik kvaliteetselt ja mõistliku aja jooksul ära lahendada.

Lapimaa ja Pappel leidsid, et on probleem, kui riigi suurimas kohtus on vanade tsiviilasjade arv teistest kohtutest 6–7 korda suurem, küündides 1164 asjani ning pikaajaline trend on vanade tsiviilasjade arvu suurenemise suunas.