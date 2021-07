Teisipäeval allkirjastas president Kersti Kaljulaid otsuse, millega nimetas Jaak Lensmenti uueks Eesti suursaadikuks Valgevenes. Välisminister Eva-Maria Liimets ütles ERRile, et saadiku kohapeale mineku otsus tehakse siis, kui olukord on sobiv ning ilmselt võiks see toimuda kas suve lõpul või sügisel.