Reedel tuleb kuni 32 kraadi sooja

Öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, Liivi lahe ääres puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 16-21 kraadi.

Peipsi järvel puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sajab hoovihma. Nähtavus on mõõdukast heani. Laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Sooja on 20-23 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, võimalik on rahe. Saju tõenäosus on suurem Eesti lääne- ja põhjaosas. Puhub valdavalt lõunakaare, saartel ja rannikul idakaare tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevaid tuulepuhanguid. Sooja on 26-32 kraadi, sajupilvede all ja Soome lahe rannikul 20 kraadi ringis.