Kõik müügiks

Lett leti järel hunnikute viis asju, millest vaid vähesed kannaksid välja väärika tiitli «antiik». Küll aga leidub üsna palju kraami – kõik need mänguasjad, maitseainetopsid, Melodija vinüülplaadid jne jne –, mis paneb elama pildid nõukalapsepõlvest. Lõviosas on see siiski lihtsalt vana tarbekola, mida, kui just erihuvi pole, on raske väärtuslikuks hinnata.