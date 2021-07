Männiku karjääri lähistel tuleb edaspidi sõidukiirust vähendada

Piirkonda paigaldatakse ajutised kiirust piiravad märgid õhtuti ja nädalavahetustel, mil inimeste soov veekogude juurde pääseda on kõige suurem.

Saku vallas asuvad Männiku ja Valdeku karjäärid ei ole ametlikud supluskohad ning ujumist keelavad sildid on paigaldatud põhjusega, kuna karjääri servad on järsud, vesi läheb kiiresti sügavaks ja põhi võib olla ettearvamatu, teatas Saku vallavalitsus ja lisas, et Männiku karjääris kaevandatakse endiselt ka suuremahuliselt liiva.