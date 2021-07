Koroonaprognoos: augusti algus toob üle 130 nakatunu päevas

Jaanipidustused ning suurem turism, eriti Venemaalt, on Eestisse toonud koroonaviiruse agressiivsema tüve, India ehk Delta tüve. Kui juuni alguses oli jutt, et kõik uue tüve juhud on sisse toodud, siis praegu oleme olukorras, kus Delta tüvi on Eestis domineeriv ning kaks kolmandikku nakatumistest on riigisisesed. Koroonaprognoosid ei tõota suve lõpuks häid uudiseid: praeguse nakatamiskordajaga ootab juulikuu lõpus Eestit üle 100 nakatunu päevas, augustis aga juba 200.