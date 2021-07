FOTO ⟩ Kommunismiohvrite nimede vahel korraldati BMW fotosessioon

Eile hilisõhtul märkasid pealinlased, et kommunismiohvrite memoriaali mälestuskoridori on sõitnud must BMW ja autos olijad korraldasid masinale fotosessiooni. Autoga sõideti mälestuskoridori, kus on jäädvustatud üle 22 000 Nõukogude terrori tagajärjel hukkunud Eesti inimese nime.

Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Sergei Metlev tegi politseisse süüteoavalduse ning sõnas, et sellist eneseimetlevat barbaarsust pole memoriaalis varem nähtud.

«Memoriaalis on olnud probleeme liiga kiiresti sõitvate jalg- ja tõukeratturite ning omapäi jäetud lastega, kes memoriaali musti paneele kriimustavad. Aga sellist teadlikku barbaarsust ei osanud oodata,» sõnas ta.

«Tegu on sümboolse hauatähisega, see on ainuke paik maailmas, kus tuhanded eesti pered saavad oma kommunismiohvrist sugulasi mälestada. Memoriaal on meie rahva mälukandjaga. Ei mahu pähe, kuidas saab olla nii ükskõikne ja kultuuritu. Politseisse on teade edastatud ja loodan, et sellega tegeldakse tõsiselt,» sõnas Metlev.

Metlev julgustas kõiki filmima ja pildistama rikkumisi ja väärituid tegusid, mis memoriaalis võidakse toime panna, ja esimesel võimalusel teavitama neist politseid.