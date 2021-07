Meretakso tihendas sõidugraafikut Lennusadama ja Pirita vahel

«Hea võimalus kuumadel nädalavahetustel Kesklinna ja Pirita vahet liigelda on sõita mööda merd. Juulikuus teeb meretakso laupäeviti ja pühapäeviti mõlemas suunas kaks reisi. Kindlasti on merereis elamus lastele, aga ka täiskasvanutel on huvitav heita pilk Tallinnale mere pealt,» ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.