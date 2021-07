«Sellel asjal on kaks aspekti: üks on funktsioon ja teine on signaal. Meie diplomaatilise kohaloleku funktsiooni saab suurepäraselt täitsa asjur, aga saadiku kas ära kutsumine või nimetamine on alati ka poliitiline signaal ja antud kontekstis, antud hetkel saadiku nimetamine on minu meelest vale,» selgitas Tüür.