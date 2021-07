Sotsiaalkomisjon: tuleb otsustavalt tõsta vaktsineerimise tempot ja kaasata erasektorit

Sotsiaalkomisjoni esimehe Siret Kotka sõnul tõi komisjonis toimunud arutelu esile vaktsineerimise korraldamise, uute tüvede tuvastamise ja vaktsiinide hoiustamisega seotud sõlmküsimused. Komisjoni istungil toonitati, et probleemide lahendamiseks on vaja kiiresti laiendada vaktsineerimisvõimalusi ja tõsta tempot, kaasata erasektorit, parandada teavitustööd ning tõhustada piirikontrolli viiruse leviku tõkestamiseks.

«Viimaste päevade andmed näitavad, et koroonaviirusesse haigestumise langustrend on peatunud ja taas on alanud tõus. Vaktsineerimise tempo tõstmine ja kontrolli tõhustamine nõuavad kiiret ja otsustavat tegutsemist,» ütles Kotka. Ta lisas, et komisjonis toimunud arutelu käigus tõid asjaosalised välja meetmed vaktsineerimise ulatuse ja tempokaks laiendamiseks, et jõuda püsitatud eesmärgini vaktsineerida 70 protsenti elanikkonnast sügise alguseks. Käesoleval ajal on vaktsineeritud 43,5 protsenti elanikkonnast.