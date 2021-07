Tuuletu suvekuumus tõi kaasa enneolematult kõrge elektrihinna

Samas on Eesti elektri hind veidike madalam kui paljudes teistes Euroopa riikides, selle põhjuseks vanad tuttavad põlevkivielektrijaamad. Oma osa on elektrihinna tõusus nii koroonaviiruse piiranguist vabaneval maailmal, mis tarbib rohkem energiat, kui ka kliimapoliitikal, mis on muutnud elektrihinnad heitlikumaks, sest tuuletuil ja päikeseta päevadel viivad hinna üles fossiilkütustel elektrijaamad.