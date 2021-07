Koordinaatidele 59° 22′ 54″ N, 21° 41′ 0″ E juhtub laevu harva, sest see on hauapaik: just siin vajus 1994. aasta septembritormis merepõhja MS Estonia. Kuid veidi enne 9. juuli keskpäeva oli neis Hiiumaa ja Utö saare vahelistes süngetes vetes aluseid korraga tervelt kuus: Eesti ja Rootsi uurimislaevad EVA 361 ja Electra, kaks ajakirjanikke täis kiirkaatrit, Soome piirivalve patrull-laev Turva ning Eesti politsei- ja piirivalveameti mitmeotstarbeline reostustõrje- ja päästelaev Kindral Kurvits. Või ehk lausa seitse: kui arvestada ka reisilaev Estonia vrakki seal kusagil sügavustes meie all.