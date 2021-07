FOTOD ⟩ Joobes ja juhiloata mehe juhitud Bolti rendiauto paiskus avarii tagajärjel katusele

Täna öösel kell 3.44 teatati häirekeskusele, et Kesklinnas Tartu maanteel on sõiduauto Škoda liiklusõnnetuse käigus katusele paiskunud.

Bolt Drive'i rendiautode kasutamiseks on vaja mobiilirakendust ja ühtlasi kehtiva juhiloa esitamist. See, kuidas sõiduõiguseta mees rendiauto uksed üldse avada sai, on esialgu veel selgusetu. Bolti pressiesindaja Kristiin Jentsi sõnul on kliendi kasutajakonto blokeeritud ja juhtumiga tegeleb edasi politsei.