PAI algatus on kogunud üle 600 000 euro

Eesti õdede ja hooldustöötajate toetuseks ja tunnustuseks loodud PAI algatuse heaks on 4642 eraisikut ja 178 ettevõtet annetanud kokku 600 213 eurot. SA Kuressaare Haigla toetusfond on teinud ka esimesed väljamaksed teenusepakkujatele, kelle juures on tervishoiutöötajad juunikuus PAI kaarte kasutanud. 10 ja 40 euro väärtuses PAI kaarte on välja jagatud 12 tuhandele Eesti õele ja hooldustöötajale.