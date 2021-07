Kuku raadio saates «Keskpäevatund» kõnelesid Ainar Ruussaar, Priit Hõbemägi ja Ignar Fjuk muu hulgas Leedu rändekriisi teemadel, mis võib olla hübriidsõja uus relv.

Priit Hõbemägi ütles, et Lukašenka on väidetavalt tellinud erilennud Bagdadi-Minski ja Istanbuli-Minski marsruudil, et sealt tuua põgenikke Leedu ja ühtlasi Euroopa Liidu piirile. «Võib arvata, et me seisame silmitsi hübriidsõja vormiga, mida on kasutatud ka varem Venemaa. Näiteks 2015. ja 2016. aastal Norra ja Soome piiri peal, kus läbi lume tulid jalgratastel vändates samuti põgenikud, kes ütlesid, et nad on juhuslikult sattunud lumeväljadele ja tahavad paremas maailmas paremat elu elada,» lausus Hõbemägi ja lisas, et seejuures Eesti kõrgemate riigiametnike seas valitseb Leedu migratsioonikriisi teemal vaikus.

Ainar Ruussaar aga Hõbemäega ei nõustunud, kuna kõrgemad riigiametnikud ikkagi on kõnealust teemat kommenteerinud. Ruussaar ütles, et seoses Leedus toimuva migrantide vooga seisneb kõige suurem hirm asjaolus, et Euroopa Liit ei ole olnud ühtne, see on just pandeemia ajal esile tulnud. «Kui see sinu [Priit Hõbemäe – toim] mainitud hübriidsõja uus relv ehk põgenike laviini saatmine Euroopa Liitu peaks olema nii võimas, et Euroopa Liidus hakatakse arutama Lukašenka režiimi vastaste sanktsioonide lõdvendamist, et migratsioonilainet ära hoida või pidurdada, siis see on iseenesest üks teoreetiline poliitiline oht,» lausus Ruussaar.

Ignar Fjuk meenutas, et mõni aeg tagasi me kogesime Valgevene ja Lukašenka näol riiklikult läbi viidud terrorismi, kui Ryanari lennuk Valgevene kohal maha võeti ja arreteeriti võimule ebameeldivaid inimesi. Nüüd on tegemist riiklikult korraldatud põgenike smuugeldamisega, mis on täiesti uus tase, märkis Fjuk. «Peaksime aru saama, et kõik mis meie teeme, sellele kuri vastab suurusjärgu võrra kurjemalt ja me peame selleks valmis olema,» ütles Fjuk. Tema sõnul sageli vaatavad paljud riigijuhid neile probleemidele imestunult ja sinisilmselt otsa.

Priit Hõbemeägi selgitas, et need 1,5 tuhat Valgevenest Leetu tulnud migranti on väga väike hulk võrreldes olukorraga, mida võis näha Euroopa rändekriisi ajal näiteks Saksamaal.