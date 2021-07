Eesti tugevdas Leedu rändekriisi tõttu enda piiridel valvet

Esialgu soovivad Leetu saabunud põgenikud suunduda Lääne-Euroopasse, mitte põhja poole, mis muudaks olukorda meie piiril. Eesti kagunurgas Vene piiri lähistel on esialgu rahulik, kuid uudised Leedust, kus pagulastevoog Valgevenest on võrreldes eelmise aastaga suuerenenud 20 korda, on sealsed elanikud ärevaks muutnud, vahendas «Aktuaalne kaamera».

Valgevene võimude mahitatud Lähis-Ida ja Aafrika riikide illegaalsete piiriületajate voog otsib läbi Leedu teed Lääne-Euroopasse, mis jääb Eestist eemale. Samas pole välistatud, et rändevoog soovib suunduda põhja poole ja sellisel juhul tabaks see ka Eestit, ütles politsei- ja piirivalveameti piirivalvejuht Egert Belitšev.

«Me oleme välja ehitamas oma taristut idapiiril, ka see on üks märk sellest, et Eestisse sisenemine oleks võimalikult keeruline. Ehk siis mitte ainult see aed, vaid tegelikult kogu seiretehnika, mis annab meile tervikpildi sellest, mis piiril toimub,» rääkis Belitšev. «Ja tegelikult täna oleme juba tõstnud enda valmisolekut idapiiril ehk siis tihendanud patrulle, tõstnud oma väljapanekut idapiiril, aga samamoodi ka ka sisepiiridel ehk teostame kontrolle Eesti-Läti piiril. Teostame tihedamaid kontrolle sadamas, et võimalike rändevoogude ilmnemisel võimalikult kiiresti reageerida.»