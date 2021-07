GALERII ⟩ Relvaomanike liit pidas esimese kokkutuleku

Relvaomanike liidu juhtkonna liikme Andres Randi sõnul on ühenduse üheks eesmärgiks oma liikmete järjepidev harimine. Esimesel kokkutulekul keskenduti nii töötubade läbiviimisele kui ka liidu tulevikku puudutavale arutelule. «Lisaks seadusandlust puudutavas diskussioonis osalemisele jagame oma liikmetele praktilisi teadmisi nii ohutustehnikast kui muust relva omamisega seonduvast,» ütles Rand, kelle sõnul võib liidu esimest ühepäevast kokkutulekut pidada ka koolituspäevaks.

Lisaks töötubadele ja aruteludele said kohale tulnud liikmed kätt harjutada ka lasketiirus, laskmiste läbiviijateks olid Eesti Relvaomanike Liitu kuuluvad tunnustatud laskeinstruktorid.

14. aprillil registreeritud MTÜ Eesti Relvaomanike Liit on loodud relvakultuuri arendamiseks ja relvaomanike õiguste kaitseks, liidu liikmeks saavad astuda nii kõik relvaomanikud kui need, kel on huvi relvakultuuri arendamise vastu.