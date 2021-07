Estonia vraki eeluuringute juht Rene Arikas kirjeldas, kuidas on kulgenud senised uuringud. Olenemata reedesest kõrgest lainetusest merel on olemas esimesed kujutised merepõhjas lebavast vrakist. Niisamuti on teada, kus asuvad vraki mitmed deformatsioonid.