Kohus mõistis mehe prokuratuuri hoone õhkimiskavatsuses õigeks

Kohus mõistis 58-aastase Anatoli Jõhviku (varasema perenimega Fedorkin) tõendamatuse tõttu õigeks mõrva kokkuleppe sõlmimises ja mõnes lõhkeseadeldisega seonduvas episoodis, kuid mõistis ta süüdi lõhkeaine ebaseadusliku soetamise kõlbmatus katses ja lõhkeseadeldise olulise osa käitlemises ning karistas teda seitsmeaastase vangistusega. Tema karistusaega arvestatakse tema kinnipidamisest mullu 29. mail.

Kohus leidis, et süüdistus lõhkeaine ebaseadusliku soetamise kõlbmatus katses vähemalt teist korda ja suures koguses on põhjendatud, sest tõendid näitasid, et Jõhvik maksis mullu 20. mail kuriteomatkijale 100 eurot kauba eest, mida pidas 1,2 kiloks trotüüliks. Tegelikkuses oli tegemist trotüülipaberitesse pakitud pesuseebi ja sulatatud väävliga.

Kohus pidas põhjendatuks ka süüdistust lõhkeseadeldise olulise osa ebaseaduslikus omandamises vähemalt teist korda. Ka siin leidis tõendamist, et Jõhvik maksis mullu 23. märtsil kuriteomatkijale 10 eurot kauba eest, mida pidas töökorras süütenööriga detonaatoriks. Detonaator oli deaktiveeritud ehk kõlbmatu. Aga süütenöör oli töökorras ja süütenööri saab eraldivõetuna kasutada mõnda liiki lõhkeaine, näiteks püssirohu, plahvatama panekuks.

Kohus leidis, et matkimist saab läbi viia kaastäideviimisele sarnanevas vormis küll, kuid õiguslikult ei ole võimalik matkijaga grupis kuritegusid toime panna. Seda põhjusel, et grupi ehk kaastäideviimise korral nõutav isikute ühine ja kooskõlastatud tegu. Selleks, et omistada ühe täideviija ehk antud juhul matkija teopanuseid teisele täideviijale ehk antud juhul süüdistatavale Jõhvikule, peab neil mõlemal olema tahtlus kuritegu ühiselt toime panna.

«Ainult sellisel juhul saab vaadelda mõlema isiku teopanuseid ühise teona. Matkijal oli kuritegude matkimise tahtlus, tal ei olnud nende toimepanemise tahtlust. Seepärast ei saa matkija tegusid Jõhvikule omistada. Jõhvik saab vastutada ainult üksiktäideviijana omaenda tegude eest,» märkis kohus.

«See oli ka põhjus, miks süüdistused süütenööriga deaktiveeritud detonaatori ja lõhkeseadeldise mulaaži hoidmises ei olnud põhjendatud, sest hoidmise teod olid ju matkija teod, mitte Jõhviku teod,» tõdes kohus.

Lõhkeseadeldise mulaaži omandamine mullu 29. mail ei olnud ka kohtu hinnangul põhjendatud, sest lõhkeseadeldise mulaaž valmistati samadest trotüülimulaaži pakkidest ja süütenööriga deaktiveeritud detonaatorist, mille Jõhvik oli varem ostnud. Kohus leidis, et varem ostetud esemete kokkuteibitud kujul uuesti omandamine ei ole võimalik.

«Ettevalmistusstaadiumi jäänud tapmise kaastäideviimise kokkulepe üldohtlikul viisil ja lõhkeseadeldise kasutamisega ei leidnud ka tõendamist. Seda põhjusel, et kaastäideviimise kokkulepe matkijaga ei ole õiguslikult võimalik. Isegi, kui jätta kaastäideviimise küsimus mõtteliselt kõrvale, siis kohtu hinnangul Anatoli Jõhviku plaanis lõhkeseadeldisega plahvatuse korraldamist, mitte tapmist üldohtlikul viisil. Plahvatuse korraldamise teo korral ei ole teo ettevalmistav staadium karistatav. Katsestaadiumi plahvatuse korraldamise tegu ei jõudnud, sest 29. mail 2020 otsustas Anatoli Jõhvik Lubja 4 juurde pommi mitte panna. Väljas oli hilisõhtul liiga valge ja ta lükkas plaani edasi tulevikku – suve lõppu või sügisesse,» tõdes kohus.

Kohtuotsuse saab vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus.