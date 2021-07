Teise kvartali suurimad annetajad olid Parvel Pruunsild ja Koit Uus

Kokkuvõttes sai eelmisel kvartalil enim raha Isamaa, 135 765 eurot, järgnes Reformierakond 126 014 euroga. Keskerakond on viimase aasta vältel kogunud annetusi ja liikmemaksu langeva trendiga – 75 142 eurot on pea kolm korda vähem kui eelmise aasta viimases kvartalis.

EKRE kogus 30 041 eurot, nende puhul on tähelpanuväärne see, et annetuste tegijaid olid kokku 1541, samas kui teiste erakonde puhul algab annetuste tegijate arv 153 inimesest Roheliste puhul ning ulatub 836-ni Reformierakonna puhul.