Naaber süüdistab Viimsi vallavolinikku kallaletungis

Mõne aja pärast tulnud Nõmme maja juurde Valdur Kahro oma abikaasaga. «Ma hakkasin tema poole kõndima, kui Kahro käratas, et mis juhe siin minu maa peal jookseb. Ma selgitasin, et ma ei pea talle ütlema, mille peale sõnas Kahro, et mine p****, mutt,» kirjeldas Nõmme 29. juuni õhtul toimunut. «Ma seisin ja ta jooksis mulle jõuga vastu ja hakkas kätega vastu rindu peksma ja edasi lükkama mind – hea, et ma maha ei kukkunud. (Artikli ilmumise hetkeks on Nõmmel EMOs registreeritud liigesevigastus, mis nõuab operatsiooni – toim.) Seejärel hakkas Valdur jalaga joonistama mõttelist piiri, millega näitas, et juhe jookseb tema maa peal. Tegelikkuses olid nad poole minu maa peal,» rääkis Nõmme.