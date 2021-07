VIDEO ⟩ Kevadel vaktsineerimisskandaali küüsis olnud Ratas kutsub inimesi kaitsesüsti saama

«Selleks, et vaktsineerimine tagaks piisava kaitse koroonaviiruse eest meile kõigile, on tarvis, et septembriks veel 173 000 täiskasvanut täiel määral vaktsineeritud saavad,» kirjutas Ratas oma Facebooki lehel.

«Ekspertide hinnangul on laiapõhjalise kaitse saavutamiseks tarvis, et vaktsineeritud oleks vähemalt 70 protsenti täisealistest ehk seitse täiskasvanut kümnest. Siiani oleme saavutanud, et kümnest täiskasvanust on viis vaktsineeritud. Seega vajame, et neile lisanduks veel vähemalt kaks täiskasvanut. Enim-kasutatavate vaktsiinide puhul kulub kaitse saavutamiseks kuus-seitse nädalat. Mis tähendab, et veel vaktsineerimata täiskasvanutel tasub saada esimene kaitsesüst lähimatel nädalatel,» ütles Ratas.