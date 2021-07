Euroopa Liidus on täheldatud koroonaviiruse uut tõusulainet. Soomes tuvastati eilehommikuse seisuga kokku 133 uut koroonanakkuse juhtu, Leedus ööpäevaga 86 uut koroonaviirusega nakatumist. Covid-19 tagajärjel keegi ei surnud, teatas teisipäeval statistikaamet. Leedu viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 20,3, viimase nädala positiivsete testide osakaal on 0,8 protsenti.