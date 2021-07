«Kui tahad sõita Elroni rongis, kui tahad minna kooli 1. septembril, pead olema vaktsineeritud. Avalikesse kohtadesse peaksid inimesed minema siis, kui nad on vaktsineeritud,» lausus Ansip.

Ansipi sõnul tähendab aeglane vaktsineerimistempo ja tõusev nakatumiste arv, et Eesti liigub katastroofi kursil.

Küsimusele, kas vaktsineeritute eelistamine ei lõhuks ühiskonda kaheks, vastas Ansip, et vaktsineerimise võimalus on kõigil olemas ja seega ei põhjusta see ebavõrdsust.