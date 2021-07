Ratas ja Helme ei toeta vaktsineerimata inimestele piirangute kehtestamist

Helme sõnul on Ansipi ettepanek liialt autoritaarne. «Tulevad kohe meelde Ansipi sellised nõukogudeaegsed instinktid, et ikkagi ühiskonda juhitakse käskude ja keeldudega,» lausus ta.

Ta rõhutas, et EKRE pole mitte kunagi ning mitte mingil tingimusel nõus sundvaktsineerimisega. «Kas me tahame sellises riigis elada, kus valitsus inimesi kogu aeg ähvardab ja hirmutab? Minu meelest koroonaga seoses on nagunii piisavalt palju hüsteeriat ja hirmutamist tehtud,» kutsus Helme üles rahulikkusele ning rõhutas vajadust lasta inimestel ise oma riske kaaluda.

Ratas nimetas vaktsineerimata jätmisega kaasnevate piirangute rakendamist absurdseks. «Mis me teeme nende inimestega, kes ei vaktsineeri ennast, kas me ei lase neid kooli, kas me ei lase neid ühistransporti, kas ei lase neid toidupoodi?» küsis Ratas ja märkis, et hirmutamise ja inimjahiga kaugele ei jõua.