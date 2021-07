Sotsid korraldavad meeleavalduse Elroni rattapiletite vastu

Elron teatas, et alates 26. juulist rakendub rongides jalgrattale piletihind, mis on pool täispileti hinnast. Põhjenduseks toodi, et rongides on liiga palju rattaid ning Elron soovib nende arvu vähendada.

Meeleavalduse korraldaja ja sotsiaaldemokraatide Põhja-Tallinna osakonna juhi Joosep Vimma sõnul on probleem ruumipuudusega rongides olnud pikka aega ning kasvav jalgratturite arv pole tulnud üleöö.

«Rongides on pisike C-ala ette nähtud ratastooli, lapsevankri, jalgratta ja lemmikloomaga reisijatele. See planeering on olnud lühinägelik ja nüüd ongi jõutud kohta, kus samamoodi edasi ei saa. Rahulolematud on kõik reisijad,» leiab meeleavalduse korraldaja, sotsiaaldemokraat Joosep Vimm.

«Täpselt nagu Tallinnas on rattateede võrgustiku välja ehitamata jätmine loonud liikluses olukorra, millega rahul ei ole keegi,» lisas Vimm.

Erakonna Tallinna piirkonna juhi Raimond Kaljulaidi sõnul ei pea sotsiaaldemokraadid rutakalt kehtestatud kallist piletit mõistlikuks lahenduseks. Ta toonitas, et tegemist on riigiettevõttega ja majandusminister Taavi Aas peab sekkuma, et leitaks mõistlik lahendus.

«Tuleb tagada kõigi reisijate mugavus - olgu selleks siis eraldi vagunid ratastele või midagi muud. Kindlasti peab riik soosima rattaga, jala ja ühistranspordiga liikumist, mitte sellele vastu töötama. Elroni otsuse foonil on ka Kaja Kallase sõnad mingist rohepöördest tühjad. Praegune lahendus on loll ja lihtne. Riik peab rohkem pingutama,» ütles Kaljulaid.