Parvlaev Estonia kuuendat uuringupäeva saatis sügavat hämmeldust tekitanud avastus: ramp, mis nii 2019. aastal Norra dokumentaalfilmi loomisel kui ka 1994. aasta ametlikel sukeldumisvideotel oli suletud, leiti nüüd olevat täielikult lahti. Siiani kehtiva ametliku raporti (JAIC 1994-1997) järgi on vraki vööriramp vaid meetri jagu lahti ning varem on just suletud ramp olnud põhjendus, miks laeva autotekile sisse ei pääse.

Robot sukeldus kaks korda ja meresügavusse laskunud sukel­aparaadi vaateväli loomulikult salvestati. Uuringujuht ja Eesti ohutusjuurdluse keskuse (OJK) juht Rene Arikas kinnitas Postimehele, et vööriramp lebab paremas pardas, toetudes osaliselt laeva kerele. «Võimalik on näha autoteki sisemust, kus on autoteki lael palju erinevaid materjale,» lisas ta.

Arikas tunnistas, et varasemad andmed kinnitasid vastupidist. «Tõepoolest varasemalt on erinevate uuringute käigus tuvastatud, et vööriramp on osaliselt avatud, ehk tõesti on võimalik läbi väga kitsa prao sinna autotekki sisse näha. Täna me näeme, et vöörirampi ees ei ole ja meil on täies ulatuses avatud sissepääs autotekki,» selgitas uuringujuht.