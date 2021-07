COVID-19 vaktsineerimisbuss alustab neljapäeval Sillamäel

SA Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere sõnul läheb vaktsiinibussi idee kokku Viljandi haigla üldise strateegiaga minna haiglast välja inimesele lähemale. «Mobiilseid üksusi on meil veel (mammograafia, töötervishoid, röntgen) ja vaktsineerimine on vaid üks neist teenustest. Kavatseme tulevikus laiendada seda võimalust paljude Viljandi haigla teenuste puhul,» ütles Tampere.

COVID-19 vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul hakkab buss sõitma peamiselt nendes piirkondades, kus vaktsineeritute hõlmatus on keskmisest väiksem, ent väisab ka üritusi ja laatasid, kus on koos palju inimesi. Praegu on bussi graafik paigas paariks järgmiseks nädalaks, ent see täieneb jooksvalt vastavalt sellele, kuidas seda võimalust vastu võetakse.