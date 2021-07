GALERII ⟩ Covid-19 vaktsineerimisbuss alustas Sillamäel

Covid-19 vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul hakkab buss sõitma peamiselt nendes piirkondades, kus vaktsineeritute hõlmatus on keskmisest väiksem, ent väisab ka üritusi ja laatasid, kus on koos palju inimesi. Bussi graafik on paigas paariks järgmiseks nädalaks, ent see täieneb jooksvalt vastavalt sellele, kuidas seda võimalust vastu võetakse.