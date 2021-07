Legendaarne purjelaev kogub meeskonna Tallinnas

Ealisi piiranguid pole, merenduskogemusi ei nõuta – kõike õpetab kogenud tähelepanelik meeskond. Shtandart on täpne koopia Peeter I 1703. aastal ehitatud esimesest Balti laevastiku purjelaevast. Laevas on kõik autentne, isegi kuni nikerdatud mustriteni, mis kaunistavad endist admiralikajutit, kus nüüd on kaardikamber.

Shtandart on viimase 20 aasta jooksul olnud pidevalt merel ja purjede all. Seepärast polegi laeval kohta butafooriale. Isegi kahurid, mida on pardal tervelt kaheksa, on kõik töökorras. Seejuures on laev varustatud kõigega, mida on vaja ohutu reisi jaoks: navigatsiooniseadmed, raadioside – kõik on olemas.