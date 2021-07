Kristian Jaani: vajadusel saadame Eesti-Läti piirile 20 täiendavat patrulli

Jaani sõnul on rändesurve Eestile praegu väike. «Leetu saabuvate migrantide peamine eesmärk on jõuda Poola kaudu Saksamaale, mistõttu ei kasutata Eestit transiitmaana. Jälgime siiski olukorda Eesti piiril, et märgata muutusi, mis võiksid viidata võimalikule ebaseadusliku sisserände ohule,» selgitas siseminister.

Politsei- ja piirivalveamet on tema kinnitusel valmis rakendama ennetavaid samme, et vajadusel Eesti piiri veel tugevamalt kaitsta.

Esimese sammuna on juba suurendatud kohalolekut lõunapiiril. «Patrullid tagavad pistelise sõidukite ja isikute riigis viibimise õigsuse kontrolli, et reageerida kiiremini võimalikele ebaseaduslikele piiriületustele. Oleme rohkem kohal. Samuti oleme tõstnud valmisolekut, et vajadusel saaks kohe hakata kasutama mehitatud ja mehitamata lennuvahendeid ja teenistuskoeri,» loetles Jaani.

Eesti piirile praegu survet pole

Kui olukord nõuab, on Eesti valmis tegutsema. «Vajadusel saadab Eesti oma Läti piirile juurde 20 täiendavat patrulli vabade vahetuste arvelt, et tagada teatud kohtades ööpäevane valve ning korraldada piiril liikujate põhjalikum kontroll. Kolmanda sammuna taaskehtestaksime Eesti Läti vahel piirikontrolli,» ütles Jaani. Ta lisas, et rändesurve Eestisse on praegu madal.

Jaani sõnul sõltub ennetusmeetmete kasutusse võtmine sellest, kas ja kuidas olukord muutub. «Näiteks kui sisserändajad hakkavad lisaks Poola kaudu Saksamaale suundumisele liikuma ka Põhjamaadesse, siis see toob tõenäoliselt kaasa ebaseadusliku rände suurenemise Eestis. PPA jälgib olukorda ja muutusi rändeteekondades, et vajadusel sobilik tegevus käivitada. Samas rõhutan, et meie piiride valve ja kaitse algab juba sellest, et Eesti toetab Leedut Euroopa Liidu välispiiri valvamisel.»

Eesti abistab Leedut Euroopa piiri- ja rannikuvalve ameti FRONTEX kaudu nii tehnika kui ka ekspertidega. Lisaks saatis politsei- ja piirivalveamet 7. juulil Leetu ESTPOL5 10-liikmelise politseiüksuse, et aidata tõkestada massilist sisserännet Leedu-Valgevene piiril.

ESTPOL5 jääb Leetu vähemalt kuuks ajaks. Leedu on Eestilt abi palunud piirilõigu seireks õhust, sisserändajate majutuskohtade valvamiseks ja avaliku korra tagamiseks ning patrulltegevuseks piiril.