Lähedaste esindaja: tõesti tundub, et rootslased teavad kogu aeg natuke rohkem kui meie

Kuna eelnevatel uuringutel on vööriramp olnud kohal, siis eilne avastus tekitab Hellerma sõnul loomulikult küsimusi. «Aga kuna mul ei ole endal mingit head versiooni, siis ma hetkel olen avatud tipptasemel tehnikaga uurimisele. Kõigepealt tuleb muidugi see välja selgitada, kas eraldumine on inimtegevuse tulemus või midagi muud. Mingid kaardid lõi see sassi,» lausus Hellerma Postimehele.