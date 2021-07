TalTechi Eesti Mereakadeemia professor Mihkel Kõrgesaar usub, et uus avastus Estonia vraki uuringutel, et vööriramp, mis nii 2019. aastal Norra dokumentaalfilmi loomisel kui ka 1994. aasta ametlikel sukeldumisvideotel oli suletud, leiti täielikult lahti olevat, on järjekordne kinnitus selle kohta, et ametlik versioon on õige.