Kuus korda Estonia juurde sukeldunud tippsukelduja Jakob Olszewski ütleb, et kui keegi on aastatel 2019–2021 Estonia juures käinud, peaks Soome sellest teadlik olema.

2019. aastal ma ise ei sukeldunud, aga nägin ROVi (remotely operated vehicle ehk allveerobot) abil, et ramp oli ikka laevakere küljes. Pean küll tunnistama, et ei näinud siis kogu rampi, sest nähtavus oli üsna halb ja ramp polnud ka sel hetkel meie huviobjekt. Seega me nägime rampi pealtpoolt, kuid mitte täies ulatuses. Aga ma arvan, et ta oli ikka samas olukorras nagu 18 aastat tagasi.