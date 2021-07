Ernits: Reformierakonna presidendikandidaat on Ardo Hansson

«Omal ajal andsin Ardole Luubi peatoimetajana aasta inimese tiitli. Kujutan ette, kui raske on Kajal Ardot pehmeks rääkida. Ardo on ettevaatlik mees ja saab targa inimesena aru kui häbiväärne on sellisel teel presidendiks saada ning teab suurepäraselt, kui kaugel ta rahvast tegelikult on. Mis aga presidendi valimisse puutub, siis valimistest on see kindlasti valgusaastate kaugusel. Kaja, lõpeta ära Ardole keele kõrva ajamise. See on rõve,» märkis Ernits.