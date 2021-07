Eesti liitus NATO laskemoona ühisladustamise initsiatiiviga

«Liitlased leidsid võimaluse jagada omavahel laskemoona laoruumi, et edukamalt üksteist kaitsta ja koos operatsioonidel tegutseda. Eesti jaoks on tegemist olulise sammuga, sest see toetab NATO operatsioone ja siirmisi ka meie regioonis,» põhjendas kaitseminister Kalle Laanet. «Laskemoona ühine ladustamine parandab liitlasriikide vahelist koostööd nii praegu kui ka olukordades, kus püssirohtu vajadusel nii öelda päris eesmärkidel kasutama peame,» lisas ta.